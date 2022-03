Sancties uitvoeren is megaklus: ‘Experts werken dag en nacht’

Rusland is razendsnel het meest bestrafte land ter wereld geworden. Tot eind februari was Iran koploper met 3616 internationale sancties. Maar na het binnenvallen van Oekraïne gelden er voor Rusland maar liefst 5581, telde Castellum.ai, een wereldwijde sanctiedatabase. Meer dan de helft is in de afgelopen weken opgelegd. Of en onder welke omstandigheden ze weer worden geschrapt is vaak niet gespecificeerd. De Britse overheid meldde dat ze wel tien jaar kunnen gelden.