Schade door files loopt op naar 1,2 miljard

Files op de A15 en de A12 zorgden elk voor zo'n 13 miljoen aan schade. Dat heeft TNO becijferd in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN), de belangenorganisatie voor de transportsector. De schade wordt onder meer veroorzaakt doordat chauffeurs moeten omrijden en spullen te laat in de winkels worden afgeleverd.



Volgens de sector is de investering van 2 miljard door het kabinet mooi, maar zeker niet genoeg. Want naast de top tien zijn er ook diverse knelpunten die niet in het investeringsprogramma van het Rijk zijn opgenomen. Het gaat onder meer om de knelpunten Barneveld-Apeldoorn op de A1 en Everdingen-Deil op de A2. ,,We kunnen niet wachten tot deze trajecten pas over vijftien jaar aan de beurt komen'', aldus TLN.