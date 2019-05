Scheringa voelt weer een oud-DNB’er aan de tand over ‘opzettelijk lekken’ over val DSB

Record aantal containers op Brabants water

7:30 DEN BOSCH/TILBURG/WAALWIJK/OSS/VEGHEL - Nog nooit werden er meer containers over het Brabantse water vervoerd en overgeslagen dan in 2018. In dat jaar werd er meer dan een miljoen teu - dat zijn zo'n 650.000 containers - omgeslagen bij de containerterminals in Brabant. Dat is een toename van ruim 25 procent ten opzichte van 2017. Groei was er met name bij de Container Terminals in Tilburg en Den Bosch, gevolgd door die in Waalwijk, Oss en Veghel.