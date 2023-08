Schiphol spreekt van ‘keerpunt’: flink meer reizigers in eerste halfjaar

Schiphol zelf verwerkte 28,7 miljoen passagiers in het eerste half jaar van 2023. Dat waren er nog 23,8 miljoen in eerste helft van 2022, toen personeelstekorten bij de beveiliging en in de bagage-afhandeling voor veel problemen en lange rijen zorgden. Dat is nog wel minder dan 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Toen kreeg de luchthaven in de eerste zes maanden 34,5 miljoen mensen over de vloer.