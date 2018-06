Schiphol zakt op ranglijst meeste directe vluchten

Zonder overstappen is Schiphol direct verbonden met 326 bestemmingen in 98 landen. De zogeheten 'directe connectiviteit' van Schiphol bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. In Frankfurt was in de periode sprake van een stijging met 11 procent.



Schiphol behield verder zijn wereldwijde tweede plek als het gaat om zijn functie als belangrijk knooppunt. In 2008 stond de nationale luchthaven hier nog op de achtste plek. Op dit moment is ook hier Frankfurt de nummer één. Voor deze ranglijst wordt gekeken naar de overstapmogelijkheden en netwerken waarop de luchthaven is gesloten.



Met 68,5 miljoen passagiers en 1,75 miljoen ton vracht was Schiphol vorig jaar in beide gevallen de derde luchthaven van Europa. Op de luchthaven zijn circa 65.000 mensen werkzaam.