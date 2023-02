Shell-directeur Marjan van Loon vertrekt

Van Loon werkte 34 jaar voor het bedrijf. ,,Ik ben echt heel trots op wat we in de afgelopen jaren in Nederland hebben neergezet. We hebben Nederland dagelijks voorzien van energie, en steeds vaker is dat schonere energie”, meldt Van Loon.

Frans Everts neemt het stokje over van Van Loon. Hij is ook al lange tijd werkzaam voor het olieconcern. Momenteel is hij onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie binnen Shell. Everts werkt al 33 jaar voor Shell, in uiteenlopende rollen over de hele wereld. Hij zegt in zijn nieuwe rol verder te willen werken aan de energietransitie. ,,Wij hebben de kennis en de expertise om te investeren in oplossingen. Maar we kunnen het niet alleen. Samen met partners willen we schonere energie bereikbaar maken voor heel Nederland.”