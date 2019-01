Shell verrast vriend en vijand met goede cijfers

En niet alleen de Shell-top was vrolijk. Ook bij beleggers vielen de cijfers goed. Het aandeel Koninklijke Olie was een van de best presterende aandelen op de beurs.

Het olieconcern had de wind mee afgelopen jaar. Zowel de prijs voor olie als voor gas steeg fors en dat merkte Shell. Ook de divisie die vloeibaar aardgas produceert en verkoopt zag de prijzen en de volumes stijgen.

Zowel Van Beurden als financieel directeur Jessica Uhl wezen er op dat de goede resultaten ook het werk waren van de strategie die Shell een paar jaar geleden heeft ingezet. Het bedrijf richt zich meer op gas dan op olie en loopt naar eigen zeggen voorop met investeringen in hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie. En het bedrijf let scherp op de kosten.

De hoge olie en gasprijzen leiden automatisch tot meer winst bij Shell. Het bedrijf heeft ook de kosten voor de winning van olie en gas verlaagd. Zo gaf Van Beurden als voorbeeld een olieveld in de Golf van Mexico. Daar is de kostprijs tien dollar per vat. De Amerikaanse olie kost inmiddels zo’n 55 dollar per vat.

CO2 uitstoot

De markt voor vloeibaar aardgas, lng, groeit ook stevig door. En in die sector is Shell een grote speler. Dankzij nieuwe projecten groeien daar omzet en winst. Shell is naast een producent ook een groot handelshuis in energie. Het bedrijf verkoopt veel meer olie, gas en benzine en dergelijke dan het zelf produceert. De Britse tak heet voluit Shell Transport and Trading. Die handelsactiviteiten deden het afgelopen jaar ook goed, wat bijdroeg aan de winststijging.

Gas is ook belangrijk om de milieudoelstellingen te halen benadrukte Maarten Wetselaar, de baas van de gasdivisie. Shell heeft als eerste oliemaatschappij aangegeven de klimaatdoelen van Parijs te willen halen. Dat betekent dat de CO2 uitstoot van de producten gehalveerd moet worden. ,,Lng dat we verkopen aan Azië wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie. Daarmee worden kolencentrales vervangen en dat betekent veel minder CO2 uitstoot.’’

Windenergie

Uiteindelijk moet Shell veel meer hernieuwbare energie gaan verkopen om de milieudoelstellingen te halen. Daarvoor investeert het jaarlijks 1 tot 2 miljard euro in onder meer zonne- en windparken. Ook de aankoop van energiebedrijf Eneco past in deze duurzame trend. ,,Daarnaast zetten we in op biobrandstoffen en CO2 compensatiemaatregelen voor onze klanten’’, aldus Van Beurden. Te denken valt dan aan het planten van bomen om de uitstoot van CO2 te compenseren.

Om de doelstellingen niet vrijblijvend te maken heeft Shell (een deel van) de bonus van topbestuurders afhankelijk gemaakt van het bereiken van milieudoelstellingen. ,,Dus we worden afgerekend op resultaten op de korte en middellange termijn’’, aldus Van Beurden.

Discipline

De sterke resultaten zijn volgens Jessica Uhl ook te danken aan de ijzeren financiële discipline van het bedrijf. ,,Bij elke investering gaat het rendement boven het volume’’, benadrukte ze. Elk project moet genoeg cash opbrengen om aandeelhouders voldoende dividend te kunnen blijven betalen en schuld af te lossen. Daarnaast wil het bedrijf jaarlijks 25 miljard investeren. Dat alles moet van Shell ‘een investeringsmogelijkheid van wereldklasse maken’ zoals Van Beurden een paar keer benadrukte.