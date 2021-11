Shell wil op papier volledig Brits worden, met hoofdkantoor in Verenigd Koninkrijk

In Oss gebouwde karts racen rond in New York: ‘En kan bijna niet anders dan dat wij van succes Max gaan profiteren’

OSS - Ieder jaar bouwen ze bij het Osse bedrijf The Grid - Racing zo'n honderd karts. En die worden geleverd aan kartbanen in Nederland, België en zelfs in de VS. In New York rijden veertig karts uit Oss.

1 november