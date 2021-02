Shell wil sneller vergroenen, maar ambities van energiereus gaan milieuclubs niet ver genoeg

Investeer­der neemt Kusters Beheer over

9 februari OSS/AMSTERDAM - Het in Oss gevestigde bedrijf Kusters Beheer, naast Kusters Precision Parts in Oss ook eigenaar van vijf andere bedrijven die actief zijn in de fijnmetaal, wordt overgenomen door de investeringsmaatschappij Equistone. De bedrijven hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname. Die instantie bekijkt de overname in de komende weken.