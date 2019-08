Shell ziet helft van zijn winst in rook opgaan

De winst zakte in het tweede kwartaal naar een kleine 3 miljard dollar, van ruim 6 miljard dollar een jaar eerder in dezelfde periode. De aangepaste winst was bovendien een stuk lager dan de laagste verwachting van marktvorsers. In de olie- en gasmarkt wordt doorgaans vooral gekeken naar de aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten, de zogeheten ccs-winst. Ook die was met 3,5 miljard dollar een stuk lager dan gedacht.



De omzet zakte van 90,5 miljard dollar naar 83,7 miljard dollar. Topman Ben van Beurden wees in een toelichting op de sterke kasstroom van het bedrijf, ondanks wat hij ‘volatiele winst’ noemde. Volgens hem zijn de doelstellingen voor de periode tot 2020 haalbaar, mede door de sterke productietak.



Shell kondigde verder aan te starten met de volgende ronde van zijn aandeleninkoopprogramma, ter waarde van 2,75 miljard dollar. Het bedrijf investeert verder in een project in de Golf van Mexico.