Sint helpt supermarkten aan recordomzet

Unilever telt 3,3 miljard neer voor Indiase tak van GSK

10:20 Levensmiddelenconcern Unilever neemt de voedingstak van het Indiase GlaxoSmithKline (GSK) over voor 3,3 miljard euro. Het gaat om de divisie Health Food Drinks. Dit onderdeel is actief in India, Bangladesh en een twintigtal andere landen in de regio.