Slag om KLM schaadt relatie met Parijs

De verleden tijd in de verklaring is veelzeggend. Ja, Nederland heeft een serie afspraken over KLM en Schiphol op papier staan, maar daar kunnen de Fransen elk moment - met een opzegtermijn van negen maanden - van af. Volgens de Franse krant Les Echos zou aandeelhouder Frankrijk nu zelfs overwegen eind mei op de aandeelhoudersvergadering tegen de herbenoeming van Pieter Elbers bij KLM te stemmen.

Heimelijke manier

Het lijkt een slechte diplomatieke zet om de Franse regering te verwijten dat ze niet met koers­gevoelige informatie om kan gaan, zeker omdat Nederland de Fransen verwijt nooit in overleg te treden over aandelen­zaken, zoals het verkoopplan voor het Franse belang vorig jaar. Nederland blijft tot nu toe ongevoelig voor de Franse protesten. De eerste politieke reacties uit Parijs - ‘onbegrijpelijk en onnodig’ - konden gisteren niet voorkomen dat het kabinet het belang uitbreidde van ruim 12 tot 14 procent. In totaal is 744 miljoen euro betaald. Volgens de Fransen speelt Nederland met de financiële stabiliteit van Air France-KLM. Onder invloed van de Nederlandse aandelenjacht werd het concern gisteren op de beurs bijna 12 procent minder waard; vanochtend daalde het aandeel nog eens 2 procent. De Nederlandse stap loopt nu uit op een openlijke Frans-Nederlandse ruzie. President Macron eist opheldering. ,,De Franse overheid is niet op de hoogte gebracht van dit besluit en de uitvoering ervan. Het is nu aan de Nederlandse regering om haar intenties te verduidelijken.’’

Minister Le Maire noemde de deal onbegrijpelijk. Zijn Nederlandse collega moet morgenochtend in Parijs op het matje komen, maar de vraag is of Hoekstra nog van voldoende kaliber is, of dat premier Rutte moet worden ingevlogen.



Onderschatten

Nederland lijkt de Franse ophef te hebben onderschat. Hoekstra meldde de Tweede Kamer gisteravond nog dat hij denkt met Air France-KLM en Frankrijk te kunnen blijven overleggen over ‘staatsgaranties, governance en de strategie van de onderneming'.



Het concern denkt daar anders over. ,,De raad van bestuur zal de consequenties van deze participatie voor de werknemers, bestuursstructuur en marktwaarde nauwkeurig in de gaten houden en zich ervan verzekeren dat dit initiatief de nieuwe werkafspraken binnen de groep en haar dochters niet negatief beïnvloedt.’’