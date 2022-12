Slimme waterstofbatterij komt straks uit nieuwe peperdure Rotterdamse fabriek

Onderne­mers­ver­trou­wen voor het eerst in bijna twee jaar negatief

Voor het eerst sinds begin 2021 is het ondernemersvertrouwen negatief. In de horeca was de daling van het ondernemersvertrouwen het grootst. Daar gaan bijna vier op de tien ondernemers uit van een verslechtering van het economisch klimaat.

15 november