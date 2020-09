Sluiting 28 winkels Miss Etam, Steps, Claudia Sträter en Expresso

De vier winkelformules hoorden tot voor kort bij de Nederlandse tak van FNG, het damesmode-imperium dat compleet is ingestort. Het Nederlandse deel werd in augustus failliet verklaard en begin deze maand opgekocht door Rozenboom die het oude FNG-management onder de nieuwe naam Nxt Fashion liet zitten.

Minst rendabel

Commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden meldt dat er vijftien Expresso-winkels, drie filialen van Steps (Haarlem, Hoofddorp en Zoetermeer), vijf Claudia Sträter-winkels (twee in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Enschede) en vijf Miss Etams (Almelo, Almere, Diemen, Groningen en Alkmaar) dichtgaan.

,,We hebben onze portfolio kritisch bekeken en deze 28 vestigingen zijn het minst rendabel. Dat heeft onder meer te maken met een te hoge huurprijs of een mindere locatie waardoor de omzet onvoldoende was. Deze winkels gaan vanaf volgende week verder als outlets. De voorraden worden verkocht en daarna is het helaas einde verhaal.’’

Nieuwe arbeidscontracten

Maandag 21 september stopt het UWV met het doorbetalen van de lonen van de 1350 medewerkers die vorige maand na het FNG-faillissement werden ontslagen. ,,Vanaf dinsdag werken we met nieuwe arbeidsovereenkomsten. Door de sluiting van 28 van onze 180 winkels kunnen we 20 procent van de medewerkers geen contract aanbieden. We hebben gepoogd om door overplaatsingen zoveel mogelijk medewerkers in dienst te houden, maar dat lukt niet voor iedereen’’, zegt Miami-Van der Borden.

De Expresso-filialen worden het hardst getroffen door de reorganisatie, de helft van de dertig winkels gaat dicht. ,,Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat deze zaken op locaties zijn te vinden waar veel minder klanten komen.’’ De commercieel directeur sluit nieuwe reorganisaties niet uit. ,,Dat heeft alles met corona te maken, zeker kledingwinkels worden door de crisis hard getroffen. Nu kunnen we in ieder geval verder met een organisatie die financieel gezond is.’’

Geruchten

Miami-Van der Borden wil niet ingaan op wat hij noemt ‘geruchten over de reputatie van eigenaar Martijn Rozenboom’. Deze 49-jarige bedrijvendokter was betrokken bij tientallen overnames van probleembedrijven. In de meeste gevallen liep het slecht af met deze ondernemingen, zoals de mislukte doorstarts van voordeeldrogist Op=Op Voordeelshop en kledingbedrijf McGregor. ,,Wat ik wel kwijt wil is dat Rozenboom de enige overnamekandidaat was die de complete boedel van FNG Nederland wilde overnemen. Ik weet bijna zeker dat er anders nog veel meer winkels hadden moeten sluiten.’’

Puinhoop

Rozenboom zelf vindt dat de voormalige FNG-ketens een nieuwe kans verdienen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst voor de groep in het vooruitzicht ligt”, liet hij eerder weten. Medewerkers van meerdere winkels willen alleen anoniem reageren op de reorganisatie. Ze noemen de huidige situatie ‘een grote puinhoop’. ,,We weten nog steeds niet precies wie er mag blijven en wie niet. Er is veel onrust over wat er volgende week staat te gebeuren.’’

