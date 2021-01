Sluiting horeca zit Sligro dwars

He­ma-wor­sten en slips mogen wel in winkelmand­je, bh's niet. Wie snapt het nog?

16 december BOXTEL - Hema-worsten, rode wijn en onderbroeken kun je ‘gewoon’ kopen in het centrum van Boxtel. En snoep ook, maar dan weer niet in dé snoepwinkel van het dorp. De verwarring in winkelcentra is groot op de eerste dag van de harde lockdown.