Soms is een onzekere toekomst het begin van een betere toekomst

KLM-piloten in het buitenland niet meer gratis naar werk

Piloten van KLM die in het buitenland wonen, kunnen niet meer gratis van en naar het werk reizen. In de nieuwe cao wordt, mits piloten akkoord geven, de gratis regeling afgeschaft. Dat betekent concreet dat piloten die in het buitenland wonen een vast bedrag in de maand betalen voor het woon-werkverkeer.

16 augustus