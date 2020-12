Spanje in Europa zwaarst getroffen door pandemie: ‘Toeristen zorgden voor leven hier op straat’

Lekkage bij slachterij in Boxtel: ‘Geen gevaar voor volksge­zond­heid’

8 december BOXTEL - De volksgezondheid van mensen in de omgeving van de Boxtelse slachterij Vion is niet in gevaar door de lekkage in de waterzuiveringsinstallatie. En dat geldt ook voor de natuur, zo stelt manager Toine van Aard. Het defect in de zuivering is nog niet verholpen.