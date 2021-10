Sportscholen herstellen langzaam van coronaklap: ‘Oktober is cruciaal’

Sportscholen hebben achter de maand oktober een paar stevige uitroeptekens gezet. Volgens brancheorganisatie NL Actief is deze tijd van het jaar cruciaal als het gaat om de terugkeer van leden. Door de verplichte coronasluiting raakten fitnesscentra in ruim een jaar tijd 30 procent van hun leden kwijt. De grootste keten, Basic-Fit, investeert weer in nieuwe clubs.