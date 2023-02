Staat verkoopt deel aandelen ABN Amro, levert schatkist naar verwachting 900 miljoen op

Ook de koning is geïnteres­seerd in de ‘eigenzin­ni­ge bouwprojec­ten’ van Versteeg­den uit Erp

ERP - In Den Bosch bouwen ze nu een wijkje waar 90 procent van de bouwmaterialen eerder gebruikt zijn geweest. Dat valt op in de bouwsector en ook bij het koningshuis. Mede-eigenaar Kelly Versteegden van bouwbedrijf Versteegden in Erp mocht het koninklijk paar vertellen dat het anders moet in de bouw.

8 februari