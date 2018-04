Staatssecretaris slaat alarm: Belastinginning in gevaar door leegloop

Door het vertrek van duizenden goede krachten bij de Belastingdienst komt de inning, controle en service aan burgers en bedrijven volgend jaar in acuut gevaar. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) in een alarmerende brief aan de Tweede Kamer.

De fiscus is al enkele jaren bezig met een grote transitie waarbij de belastinginning steeds verder wordt geautomatiseerd. Vijfduizend oude werknemers moeten daarom plaatsmaken, 1500 ICT-vaardige krachten stromen in.



De in 2016 opgetuigde vertrekregeling bleek echter zo riant dat véél méér ambtenaren - bijna 8.000 van de 30.000 medewerkers - erop intekenden. De regeling pakt daardoor 70 miljoen euro duurder dan gepland en kost liefst 700 miljoen euro.



Maar nog groter probleem is het effect op de kwaliteit en de dienstverlening van de fiscus, die verantwoordelijk is voor de belastinginning van 12 miljoen burgers, 2 miljoen MKB-bedrijven en 9.000 grote bedrijven. Daarnaast zijn er 5,6 miljoen mensen die maandelijks een toeslag dienen te krijgen.



Noodklok

De nieuwe staatssecretaris Menno Snel (Financiën) luidt nu in een Kamerbrief de noodklok. De afgelopen twee jaar hebben 2.800 medewerkers de Belastingdienst verlaten, schrijft hij. Nog eens 2.700 medewerkers volgen tot en met 2020. ,,De analyse van de Belastingdienst [...] geeft aan dat er in 2019 en 2020 een personeelstekort ontstaat."

Quote In 2019 en 2020 ontstaat een personeels­te­kort Menno Snel, staatssecretaris Financiën

Volledig scherm Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) bij aankomst van een wekelijkse ministerraad op het Binnenhof © ANP

De problemen zijn met name urgent bij de belangrijke directies MKB, Particulieren en de Centrale Administratieve Processen.



,,De krimp in personeel heeft hier negatief effect op de handhaving en naar verwachting uiteindelijk ook op de naleving en de belastingmoraal als geen aanvullende maatregelen worden getroffen," aldus Snel. ,,Bovendien gaat de krimp ten koste van de dienstverlening en de bereikbaarheid."



De vertrekregeling pakt verder op een ander punt totaal verkeerd uit: niet de lager opgeleiden gaan weg, maar juist de kwalitatief beste krachten. ,,Meer hoger opgeleide medewerkers maken gebruik van de vertrekregeling, terwijl het doel van de Investeringsagenda was de verhouding hoger versus lager opgeleid personeel te verschuiven naar meer hoger gekwalificeerde medewerkers."



Om te voorkomen dat alles bij de fiscus spaak loopt, begint Snel een grote campagne voor tijdelijk extra personeel. Hij haalt daarvoor 100 miljoen euro uit het lopende budget voor het vernieuwingsprogramma.

Quote De krimp in personeel heeft een negatief effect op de handhaving en ook de naleving en de belasting­mo­raal Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66)

Reorganisatie vertraagd

Volledig scherm Een rijdende controlepost van de Belastingdienst, waarbij wordt gecheckt of automobilisten hun motorrijtuigenbelasting hebben voldaan © Lex van Lieshout Verder zet hij de reorganisatie in flink een lagere versnelling. ,,Evenals in 2017 zal in 2018 en de jaren erna door de Belastingdienst een grote wervingsinspanning moeten worden geleverd." Daarbij schakelt de fiscus ook externe partijen in.



Dan nog blijft een groot probleem in stand: de totaal verouderde ICT-systemen die al vijftien jaar voor problemen zorgen. De Belastingdienst gebruikt bijna 900 applicaties, soms tientallen jaren oud. Die moeten allemaal in de lucht worden gehouden. Vijfhonderd daarvan zijn door de fiscus in eigen huis ontwikkeld. Van de bovengenoemde 500 applicaties zijn er de afgelopen jaren 120 robuust gemaakt, vooral bij de inning.



Toch blijven er grote kwetsbaarheden bij de inning en ook bij de gebieden auto, loonheffing, omzetbelasting, bezwaar en klachten. ,,Het achterblijven van deze aanpassingen brengt de uitvoering van wetgeving in gevaar."



Dit jaar zegt Snel dat de Belastingdienst slechts vijf van de eerste 22 te realiseren verbeterprojecten gaat aanpakken. Dit gebeurt op de terreinen bezwaar, inning en auto.

Duiventil

Al met al lijkt het lek bij de Belastingdienst nog lang niet boven. Naast de ICT-problemen is de fiscus de afgelopen jaren ook in het hoge management een duiventil.



Begin vorig jaar vertrok directeur-generaal Hans Leijtens als hoogste ambtenaar nadat ex-staatssecretaris Eric Wiebes zijn takenpakket al eerder had uitgekleed. In 2016 stapte Hans Blokpoel, directeur belastingen en toeslagen op.



Bekendste slachtoffer bij de Belastingdienst is uiteraard staatssecretaris Frans Weekers die begin 2014 aftrad na de Bulgarenfraude. Ook opvolger Wiebes lag twee jaar lang continu onder vuur vanwege problemen op meerdere dossiers.

Budget

Goed nieuws voor staatssecretaris Snel is in ieder geval dat er budget is. Het vorige kabinet stelde in de Miljoenennota 75 miljoen euro extra beschikbaar, terwijl VVD, CDA, D66 en CU in het regeerakkoord 425 miljoen uit hebben getrokken voor de fiscus. Bij elkaar is er dus een half miljard euro.