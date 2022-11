Staking PostNL met Black Friday gaat niet door na uitspraak rechter

De vakbonden strijden al langer met de post- en pakketbezorger om een beter loon en betere arbeidsomstandigheden. Nadat PostNL een laatste bod had gedaan, wilde de FNV over tot acties. Er was bewust gekozen voor een stakingsdag op komende vrijdag, die erg druk is door de kortingsacties op Black Friday.

Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken, omdat het bedrijf de plicht heeft om belangrijke post en pakketten te bezorgen. Het gaat onder meer om medische pakketten en rouwpost. Die moeten te allen tijde worden geleverd. Omdat het volgens PostNL niet mogelijk is om die pakketten te scheiden van de reguliere zendingen, kan de FNV niet voldoen aan de voorwaarden.

Quote Ziekenhuis­pa­ket­ten worden niet verstuurd met een H&M-logo. Die pakjes kun je dus gewoon laten liggen Mariska Exalto, FNV

De FNV is niet blij met de uitspraak en denkt dat PostNL de medische pakketten als argument gebruikt om de staking te breken. ,,Ze zeggen dat ze die niet kunnen splitsen van de gewone pakketten. Maar volgens ons is het heel simpel: ziekenhuispakketten worden niet verstuurd met een H&M-logo. Die pakjes kun je dus gewoon laten liggen", zegt FNV-bestuurder Mariska Exalto. ,,De leden willen niet onder deze voorwaarden staken, want de impact zou dan te gering zijn.”

Zij laat het er overigens niet bij zitten. De FNV wil zich aan het vonnis van de rechter houden, maar kijkt wel wat er nog voor andere mogelijkheden zijn. Mogelijk wordt daarover pas over twee weken iets bekend, omdat dan de uitgebreide versie van het vonnis beschikbaar is.

Nieuwe gesprekken

De voorwaarden van de rechter gelden tot 6 januari, als de feestdagen voorbij zijn. PostNL is daar tevreden mee. Het postbedrijf laat in een persbericht weten door te praten met de andere vakbonden, Bond van Postpersoneel BVPP en de CNV, om alsnog tot een nieuwe cao te komen.

De FNV is niet van plan alsnog aan tafel te komen, nadat het vandaag op last van een andere gerechtelijke uitspraak nog één keer in gesprek ging met het postbedrijf. Ze kwamen er opnieuw niet uit. Exalto: ,,PostNL heeft het laatste bod gedaan. Wij denken dat we alleen nog maar iets kunnen afdwingen met acties.”