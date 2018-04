Staking streekvervoer gaat definitief door

Werkgevers probeerden de staking met een kort geding te voorkomen. Zij vinden dat de vakbonden FNV en CNV oneigenlijk gebruik maken van het stakingsrecht. De rechter ging daar niet in mee. Ze vindt in dit geval dat het recht om te staken zwaarder weegt dan de schade en hinder die zou ontstaan.

,,Volkomen terecht'', reageert Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer. ,,Er zijn hier grotere belangen in het spel. Werkgevers knijpen de chauffeurs al jaren steeds verder uit, de rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen keiharde afspraken in de cao.''

Clinch

De vakbonden kondigden eergisteren de staking aan. Chauffeurs balen van de werkdruk, het gebrek aan scholing en het gebrek aan plaspauzes. De werkgevers en vakbonden liggen al langere tijd met elkaar in de clinch om een nieuwe cao, die zo'n 12.000 mensen betreft.

Het gaat om personeel van streekvervoerders als Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. Door de staking ligt in heel het land busverkeer plat, behalve het stadsvervoer (metro's, bussen en trams) in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. NS-treinen rijden wel, alleen de regionale treinen niet.

Fred Kagie van de werkgeversvereniging in het openbaar vervoer VWOV noemde 'zo'n grootschalige ov-staking aan het begin van de meivakantie' maatschappelijk ontwrichtend. ,,Een dagje naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in.''

Attracties

Afgaande op de reacties van een paar grote parken lijkt dat wel los te lopen. Zo zei De Efteling gisteren de staking vervelend te vinden voor bezoekers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, maar zei ook: ,,We gaan ervan uit dat veel mensen op de hoogte zijn van de staking en niet voor nare verrassingen komen te staan. Onze ervaring leert bovendien dat de meeste mensen naar ons komen met de auto.''

De gevolgen van de staking zijn 'vervelend' voor de bezoekers, voegde een woordvoerder van Burgers' Zoo in Arnhem toe. Desalniettemin verwacht Burgers' niet dat dit tot minder bezoekers of verkeersproblemen zal leiden. ,,We zijn ingespeeld op grote aantallen mensen. In de zomervakantie zijn vaak nog drukkere dagen dan in de meivakantie.'' Het niet ver van Burgers' gelegen Openluchtmuseum adviseert bezoekers die met de NS-trein komen om een ov-fiets te huren.

Plaspauze

Begin januari ging het streekvervoer ook al plat. Na die staking werd een akkoord bereikt: de chauffeurs en ander personeel zouden er de komende drie jaar 8,3 procent bij krijgen en het recht om minimaal een keer per 2,5 uur een plaspauze te nemen. De achterban van de FNV verwierp dit.

De leden vinden dat de loonsverhoging niet goed is opgebouwd en de aanpak van de werkdruk is ook niet concreet genoeg. Zo willen ze uniforme regelingen voor bijvoorbeeld plaspauzes voor de chauffeurs. Daar is nu amper tijd voor, aldus de bonden.