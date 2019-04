Steeds meer meldingen van oplichting op krappe woningmarkt: ‘Wat ben ik een sukkel’

Nu de huizenmarkt steeds krapper wordt, neemt het aantal meldingen over oplichting van mensen die huurwoningen zoeken toe. De Fraudehelpdesk zag in de eerste drie maanden van dit jaar al bijna 90 meldingen, waar dat er in heel 2018 iets meer dan 200 waren. Slachtoffers gaan vaak voor een flink bedrag het schip in. ,,Achteraf vielen alle puzzelstukjes bij elkaar.’’

Betalen voor een huis dat je nog nooit gezien hebt. Hoewel alle signalen vaak al wijzen op oplichting, neemt het aantal slachtoffers van dit soort praktijken toe. Hoewel de 58-jarige vader Lyon Lutgens wist dat het rekeningnummer van de verhuurster niet klopte, maakte hij toch ruim 2500 euro over.

,,Mijn zoon zocht voor zijn nieuwe baan in Eindhoven een studio of appartementje om te huren’’, vertelt hij. ,,Via een huizensite had ik een appartement gevonden, het was fantastisch.’’ Na heen en weer whatsappen stuurde de Italiaanse verhuurster van het appartement Lutgens een link van een nagemaakte Airbnb-site. Lutgens besloot het appartement te boeken.

Quote Ik wist dat het te mooi was om waar te zijn, maar toch heb ik het overge­maakt Lyon Lutgens

,,Het was zo'n goede deal’’, zegt hij. Na de boeking kreeg de vader toch argwaan. ,,Bij Airbnb zelf konden ze de boeking nergens terugvinden, ook het rekeningnummer kwam bij hen niet voor.’’ Toch besloot de Limburger uit Landgraaf het geld over te maken, 2610 euro. ,,Achteraf bleek ik te gretig, wat ben je toch een sukkel.’’

Hij vindt het fiasco extra zuur omdat hij dagelijks voor zijn werk te maken heeft met slachtoffers van bijvoorbeeld phishing. Volgens hem werkt de krapte op de huizenmarkt dit soort fraude alleen maar in de hand.

Kat in het nauw

Dat erkent ook de Woonbond, de vereniging voor huurdersbelangen. ,,Met de krapte op de huizenmarkt zie je dat mensen hier een slaatje uit willen slaan’’, zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn mensen in de huidige situatie misschien eerder bereid om in te gaan op minder betrouwbare advertenties. ,,Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’’

Lutgens had nog nooit eerder van de fraude gehoord. ,,De site, het logo, alles klopte’’, zegt hij. Daarom wil ik mensen hier ook voor waarschuwen.’’ Nadat hij had ontdekt dat hij opgelicht was, wendde hij zich tot de Fraudehelpdesk. Daar bleek hij lang niet het enige slachtoffer.

In 2017 zag het meldpunt nog 116 slachtoffers, vorig jaar waren dat er al 219. En in de eerste drie maanden van dit jaar alleen al deden 89 mensen hun beklag over de fraude. ,,De advertenties waar mensen mee opgelicht worden hebben vaak nepfoto's. Maar het komt ook voor dat de hele site gewoon nep is. Dan maken ze bijvoorbeeld een bestaande website helemaal na.’’ De woordvoerster van het meldpunt geeft mensen het advies foto's te googelen en op te letten op welke site ze echt zitten. En de laatste tip, ondanks het cliché: ,,Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook.’’

Quote Achteraf bleek ik te gretig, wat ben je toch een sukkel Lyon Lutgens

Dat was voor Lutgens toen niet genoeg om af te zien van betaling. ,,Ik wist dat het te mooi was om waar te zijn, maar toch heb ik het overgemaakt.’’ De Limburger betaalde direct een half jaar vooruit, plus een borg. ,,Achteraf vallen alle puzzelstukjes bij elkaar en denk je, ik ben blind geweest.’’

Aangifte