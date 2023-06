Stijgende inflatie volgens experts niet verontrustend: 'Herstel is in Nederland veel krachtiger’

In de hele eurozone daalde de inflatie, behalve in Nederland. Daar steeg de inflatie juist. Hoe kan dat nou?

In de eurozone, alle landen die de euro als munt hebben, daalde de inflatie van 7 procent in april naar 6,1 procent in mei. In Nederland stegen de prijzen volgens deze rekenmethode, van 5,8 naar 6,8 procent.

Dat de inflatie nu stijgt is niet verontrustend, vindt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. ,,Je zag dat de inflatie met horten en stoten omhoog ging. We verwachten dat die ook weer met horten en stoten omlaag gaat. Maar de trend is dat de inflatie omlaag gaat.’’

Het herstel is hier veel krachtiger geweest dan in andere landen. Daarom zitten we met een krappe arbeids­markt, blijft de consumptie van huishou­dens groot, geeft de overheid veel geld uit en investeren de bedrijven Jan Paul van de Kerke, ABN Amro

Dat betekent niet dat we snel verlost zijn van de prijsstijgingen. ,,Tot eind 2024 zal de inflatie boven de 2 procent blijven’’, verwacht Van de Kerke.

Oververhitte economie

De belangrijkste reden dat de inflatie zo hoog is, is de oververhitte economie in Nederland. ,,Het herstel is hier veel krachtiger geweest dan in andere landen’’, ziet Van de Kerke. ,,Daarom zitten we met een krappe arbeidsmarkt, blijft de consumptie van huishoudens groot, geeft de overheid veel geld uit en investeren de bedrijven.’’

Dat de economie op volle toeren draait, blijkt ook wel uit de hogere prijzen die fabrikanten nog steeds doorberekenen aan afnemers. Die prijsstijging is in Nederland groter dan in andere eurolanden. Hoe beter de economie draait en hoe hoger de vraag is, hoe makkelijker een fabrikant de prijzen kan verhogen.

Hoge loonstijgingen

Of de gestegen lonen ook van invloed zijn op de hogere inflatie durft Van de Kerke nog niet te zeggen. ,,Ik zie nog niet dat de hogere lonen ook tot hogere prijzen leiden. Maar als de hoge loonstijgingen aanhouden dan krijg je meer kans op een loon-prijsspiraal.’’ Dan eisen werknemers hogere lonen om de prijsstijging te compenseren en verhogen de producenten de prijzen om de hoge loonkosten te compenseren, waarop de lonen weer stijgen. Enzovoorts.

Toch kromp de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. Dus zo oververhit lijkt het ook weer niet. Maar die afkoeling lag helemaal aan een lagere vraag uit het buitenland, volgens Van de Kerke. ,,De binnenlandse economie blijft oververhit.’’

Stoppen met renteverhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt al een tijdje de rente om de inflatie te bestrijden. Het lijkt erop dat dat beleid succes heeft, gezien de gestaag dalende inflatie. Maar die conclusie is voorbarig, waarschuwt Karsten Brzesky, die namens ING de ECB volgt. ,,De inflatie daalt alleen omdat de energieprijzen dalen. Alle andere prijzen stijgen nog. Bovendien is de verwachting dat de inflatie nog lang hoog blijft, boven de 2 procent die de ECB als doelstelling heeft.’’

Ze willen niet over twee jaar het verwijt krijgen dat ze de inflatie hebben onderschat Karsten Brzesky, ING

Er is dus vooralsnog geen reden voor de ECB om te stoppen met de renteverhogingen, laat staan de rente te verlagen, denkt Brzesky. ,,Ze willen niet over twee jaar het verwijt krijgen dat ze de inflatie hebben onderschat’’, aldus Brzesky. ,,Dan is hun geloofwaardigheid weg.’’

De ECB wil liever een recessie dan een langdurige hoge inflatie. En dat is eigenlijk goed nieuws voor Nederland. In Nederland moet de economie flink afkoelen om de inflatie te bestrijden. En daar helpt de ECB flink aan mee.

