Stop met deeltijdbashen

'Als vrouwen nou eens voltijd zouden gaan werken dan is het probleem van al die openstaande vacatures in een klap opgelost', meldde het UWV donderdag.



Dáár gaan we weer, dacht ik. De deeltijdvrouwen hebben het weer gedaan. Vorig jaar riep Sander Schimmelpennink van Quote nog op tv dat vrouwen fulltime moesten werken omdat hun investering in onderwijs zich anders niet terugverdient.



Om te beginnen: vrouwen móéten helemaal niets. Wij vrouwen maken, net als mannen, een afweging tussen werk en privé. Het resultaat daarvan (minder inkomen, meer tijd voor kinderen, school, wijk of gewoon voor jezelf ) is niet alleen in geld uit te drukken. Geluk, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid tellen ook mee in een mensenleven.



Dat deeltijdwerken vrouwen afhankelijk maakt van de man, waag ik te betwijfelen. Wie is er nou eigenlijk de afhankelijke van de twee als de vrouw het voor elkaar krijgt om te zeggen: ,,Luister, ik blijf vaker thuis, jij blijft doorwerken en we verdelen de opbrengst.'' Klinkt mij in de oren alsof zij de broek aanheeft.