Storing ING verholpen, ‘lege’ bankrekeningen weer gevuld

Primeur in Nederland: uit deze 3D-betonprin­ter rollen huizen en bruggen

16:21 De eerste Europese productielocatie voor beton uit de 3D-printer is vanochtend officieel geopend. In de fabriek in Eindhoven worden betonnen bouwstukken geprint die kunnen worden gebruikt voor de bouw van fietsbruggen en zelfs hele woningen.