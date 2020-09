Storingen op goederenspoor leveren ProRail miljoenenclaim van vervoerders op

Reportage Op pad met postbezor­ger Leon: ‘Vandaag lever ik 217 pakketten af op 133 adressen’

28 augustus Voor de pakketbezorgers van Nederland is het bijna elke dag kerst. Tenminste, als je uitgaat van het aantal pakketten dat ze sinds de coronacrisis bezorgen. De drukke periode die vergelijkbaar is met de dagen voor Kerstmis of Sinterklaas, duurt al bijna een half jaar. We rijden mee met Leon de Pree, pakketbezorger voor PostNL. ,,Als ik thuis m'n ogen sluit, val ik meteen in slaap.’’