Strijd tegen ontwijken belasting krijgt vaart: Biden steunt invoeren ‘techbelasting’

Sligro rekent op hectische opstart horeca

22 april VEGHEL - Sligro, de horecagroothandelsketen uit Veghel, rekent op hectische tijden. Het bedrijf verwacht dat de opstart van de horeca, gezien de korte aankondigingstijd van de overheid, complex zal worden. Volgens topman Koen Slippens is het bedrijf daar echter goed op voorbereid. Sligro kan niet wachten dat de horeca weer open gaat. Zeker niet omdat het in het eerste kwartaal van dit jaar nog veel last had van de coronacrisis.