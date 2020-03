Supermarkten: verbied betalen met contant geld

Nederland krijgt mondkapjes en handschoe­nen van Chinese airlines

10:50 China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.