Supermarktketens Plus en Coop fuseren

Volgens de twee is een fusie nodig om de concurrentie het hoofd te bieden. Met 40.000 medewerkers en meer dan 4,5 miljoen klanten kan de nieuwe Plus een vuist maken tegen Jumbo en marktleider Albert Heijn. Plus wil investeren in de winkels en de groeiende online markt. Door het samengaan denken de twee op jaarbasis 50 miljoen euro te besparen.

Slagkracht

Duncan Hoy, de algemeen directeur Plus wordt directeur van de fusieonderneming. Fred Bosch, algemeen directeur Coop, wordt financieel directeur. Bosch: ,,In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen.”

Door de krachtenbundeling ontstaat een nieuwe coöperatie. Het fusiebedrijf krijgt één geïntegreerd kantoor in Utrecht. De voorgenomen fusie is onder voorbehoud van instemming van de ledenraad van Coop en de algemene ledenvergadering van Plus. Bovendien is goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vereist. Naar verwachting is de fusie begin 2022 afgerond.