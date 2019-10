Takeaway houdt vast aan plannen met Just Eat

Maaltijdbezorgbedrijf Takeaway, de onderneming achter Thuisbezorgd, blijft achter zijn voorgenomen fusie met de Britse concurrent Just Eat staan. Topman Jitse Groen gelooft erin dat Just Eat en Takeaway elkaar veel te bieden hebben en laat zich niet uit het veld slaan door het recente bod van techinvesteerder Prosus op Just Eat.

Het tegenbod dat Prosus gisteren deed, is fors hoger dan dat van Takeaway. Volgens Just Eat biedt de deal met Takeaway echter meer waarde. Het dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Naspers heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo’n 5,7 miljard euro, over voor het Britse bedrijf. Daarmee lijkt Prosus een overnamestrijd te willen ontketenen. De Britten wezen het voorstel van Prosus overigens resoluut af.

Volgens Takeaway-oprichter Groen komt er veel kijken bij het runnen van een maaltijdbezorgbedrijf. In een verklaring benadrukt hij dat dat je erg veel winst kan maken in de branche. Maar veel bedrijven zouden er niet in slagen een rendabele business op te zetten. Just Eat en Takeaway doen het volgens hem wel goed. ,,Ons samengaan moet worden gezien in die context. We zitten erin voor de lange termijn.”

Samensmelting

Met de samensmelting zou het bedrijf in een klap een van de grootste spelers op het gebied van maaltijdbezorging in Europa worden. Thuisbezorgd groeide sinds begin deze eeuw onder leiding van Jitse Groen uit tot de grootste maaltijdbezorger in Nederland.

De fusie die Takeaway voor ogen heeft, wordt volledig in aandelen afgehandeld. Eerder al sprak het bedrijf de verwachting uit dat de deal waarschijnlijk rond de jaarwisseling afgerond kan zijn. Dan moeten aandeelhouders van beide bedrijven nog wel instemmen met de fusie.