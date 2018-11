Tanken in Duitsland heeft geen zin meer

De Duitse tankstations in de grensregio voelen de pijn. Door de transportproblemen moeten sommige pomphouders de deuren zelfs tijdelijk sluiten; ze zijn helemaal ‘droog’. En op die plekken waar nog wel benzine te krijgen is, blijven de Nederlanders weg. Voor hen valt er immers geen voordeel meer te halen, nu de prijs aan de pomp in hun eigen dorp of stad lager ligt.

Rustiger door dure benzine

,,We hopen dat de prijs snel weer zakt”, zegt Laura Wellen van het Argos-tankstation in het Duitse dorpje Wyler. Over teruglopende omzetcijfers laat ze zich niet uit, maar het is ‘inderdaad wel rustiger’ sinds de benzine duurder is geworden. ,,We hebben een goede basis aan vaste klanten, daar zijn we blij mee. Maar de mensen die puur voor de prijs komen, die blijven weg.”