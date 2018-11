Tanken zou naar de 2 euro gaan, maar benzine wordt juist goedkoper. Hoe kan dat?

Omzet industrie blijft stijgen

De groei van de Nederlandse industrie houdt aan. Producenten in de sector zetten in het derde kwartaal van dit jaar 8,3 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten in de industrie stijgen daarmee al acht kwartalen op rij, ook geholpen door hogere afzetprijzen, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Voor volgend jaar wordt een verdere toename voorzien.