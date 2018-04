Tele2 haalt vergeten Hi-abonnement zonder bellen en sms uit de mottenballen

Als eerste provider lanceert Tele2 een abonnement zonder belminuten en sms'jes. Gebruikers betalen alleen voor internet en zijn zo enkele euro's per maand voordeliger uit. Wie toch belt, wordt per minuut afgerekend.

Volledig scherm Een vlag met het logo van telecomaanbieder Tele2. © ANP Dat blijkt uit de gewijzigde abonnementen en bijbehorende tarieven die Tele2 gisteren bekend heeft gemaakt.



Klanten die het nieuwe abonnement afsluiten, betalen maandelijks 2 euro minder dan voor een abonnement met 100 belminuten en sms'jes en 5 euro minder dan een abonnement met onbeperkt bellen en sms'en.



Tele2, dat momenteel 1,24 miljoen mobiele abonnees telt, introduceert het abonnement na analyse van het eigen klantgedrag.



Daaruit blijkt dat steeds minder mensen nog ouderwets bellen en tekstberichten sturen. ,,En als er toch wordt gebeld of een bericht wordt verstuurd, gaat dat steeds vaker via apps die data gebruiken als FaceTime, WhatsApp of iMessage in plaats van via belminuten", stelt de provider.

Campagne

Mobiele vergelijker Bellen.com noemt de stap van Tele2 nieuw en tegelijk weer niet. ,,In veel abonnementen zit tegenwoordig standaard onbeperkt bellen en sms'en in begrepen," zegt sitemanager Els Werkman. ,,Tele2 draait dat terug: je betaalt enkel voor een internetbundel en als je toch belt, kost dat een kwartje per minuut."

De eerste met een abonnement zonder bellen is Tele2 sowieso niet. KPN's jongerenmerk Hi deed dat bijvoorbeeld al in 2012 en tuigde daar een hele campagne voor op. De slogan: wie belt er nou nog?

Hi werd echter drie jaar geleden opgedoekt door KPN dat zich op zijn hoofdmerk wilde richten. Het abonnement zonder belminuten en sms'jes verdween daarmee ook. Momenteel biedt geen grote provider het aan.

Oma

Quote Dit zal zeker een groep Nederlan­ders aanspreken Els Werkman, Bellen.com Bellen.com denkt dat Tele2's nieuwe abonnement zeker een groep Nederlanders aanspreekt. ,,Tegenwoordig kun je prima bellen via Facetime, WhatsApp of Skype. En voor dat ene telefoontje met oma kun je haar vragen jou terug te bellen."



Het bel-loze abonnement is overigens niet de enige verandering bij Tele2, dat wordt overgenomen door T-Mobile. De aanbieder lanceert ook een nieuwe databundel van 20 Gigabyte. Die gaat 19 euro per maand kosten, de unlimited-bundel kost 4 euro meer.



De prijs voor echt helemaal unlimited internetten, bellen en sms'en stijgt van 25 euro naar 28 euro. Daarmee is de provider nog steeds 7 euro goedkoper dan T-Mobile, die als eerste een onbeperkte bundel introduceerde. De meerprijs voor een maandelijks opzegbaar abonnement verdubbelt van 1 naar 2 euro per maand.

'20GB bundel is slim'

Werkman van Bellen.com denkt dat met name de introductie van een 20GB-bundel slim is. ,,De meeste mensen hebben het niet nodig, maar er zijn natuurlijk altijd gebruikers die wél flink wat MB's verstoken. Tele2 dekt zo de onderkant van de grootverbruikersmarkt af, voor wie 10 GB te weinig is en unlimited te veel of te duur."

Uit de laatste cijfers blijkt dat Nederlanders gemiddeld 2 Gigabyte aan data per maand verbruiken met hun smartphone. Dat was in 2016 nog de helft en in 2012 slechts 187MB. De komst van unlimited-abonnementen en de kwaliteit van de 4G-netten in ons land dragen daar sterk aan bij.