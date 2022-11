Teruggave te veel betaalde belasting wordt voorgelegd aan rechter

Het draait allemaal om te veel betaalde belasting over spaartegoeden in de jaren 2017 tot 2021. In een arrest van december vorig jaar bepaalde de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter in Nederland, dat spaarders te veel belasting hadden betaald. De rente op spaarrekeningen was vrijwel nul, waardoor de belasting hoger was dan de ontvangen rente op de spaartegoeden. De overheid moest daarom rechtsherstel (een schadevergoeding) bieden aan de gedupeerden.