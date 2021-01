Thalys staat (bijna) stil, bedrijf heeft leningen nodig om te overleven

Hier in Oss liggen vanaf tweede kerstdag de tienduizen­den Nederland­se vaccins: ‘Dit is van landsbe­lang’

23 december OSS - Het bedrijf is een belangrijke spil in de bestrijding van het coronavirus. Bij Movianto in Oss liggen nu al de spuiten en vloeistoffen opgeslagen om vaccins toe te dienen. En vanaf tweede kerstdag ook het vaccin van Pfizer. Klaar voor distributie.