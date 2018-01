Thuisbezorgd dreigt kleine ondernemers met sancties

Restauranthouders uit Hellevoetsluis hebben het aan de stok met bestelplatform Thuisbezorgd. De ondernemers hebben sinds kort een eigen bestelplatform, waarbij klanten korting krijgen op hun bestelling. Thuisbezorgd dreigt nu met sancties: dit is in strijd met de voorwaarden.

Inwoners uit Hellevoetsluis die via het platform Hellefood.nl een maaltijd bestellen, krijgen een korting van 13 procent. Met deze actie willen tien restauranthouders uit Hellevoetsluis natuurlijk naamsbekendheid krijgen voor hun nieuwe platform. Maar ze willen vooral duidelijk maken hoe hoog de commissie is die ze afdragen aan Thuisbezorgd.nl.

Begin dit jaar verhoogde Thuisbezorgd - tot grote onvrede van horecaondernemers - het tarief van 12 naar 13 procent. Absurd, zo vinden de ondernemers uit Hellevoetsluis. ,,Op deze manier geven we de korting terug aan klanten'', zegt John Sonneveld, een van de tien restauranthouders uit Hellevoetsluis.

Wurgende voorwaarden

Daar wil het het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Takeaway, nu een stokje voor steken. Per brief heeft het platform de restaurants gesommeerd om te stoppen met de kortingsactie: wie deelneemt aan Thuisbezorgd.nl is gebonden aan bepaalde voorwaarden.

Een van die voorwaarde is een gelijke prijsgarantie. De prijzen die op het landelijk platform staan, moeten gelijk zijn aan de prijzen die restaurants op hun site en menu vragen. Door een korting te geven van 13 procent op Hellefood.nl zijn de maaltijden op Thuisbezorgd.nl duurder. En dat kan dus niet, vindt de maaltijdbezorger.

Thuisbezorgd dreigt nu met sancties: bij een geconstateerde overtreding zal het alsnog de 13 procent korting aan de restaurants factureren. De ondernemers reageren verontwaardigd op de 'dreiging' van Thuisbezorgd.nl. Sonneveld: ,,Wij worden gehouden aan de wurgende voorwaarden van Takeaway.com. De zelfstandigheid van de ondernemers komt in het geding.''



,,Dit is geen machtsmisbruik'', zo benadrukt een woordvoerder van Thuisbezorgd in een reactie. ,,Wij dwingen geen exclusiviteit af. Het staat de restaurants altijd vrij om voor een ander platform te kiezen.''

Quote Wij worden gehouden aan de wurgende voorwaarden van Takeaway.com John Sonneveld

Vuist

Deze ondernemers uit Hellevoetsluis pikken het in ieder geval niet en stappen vanaf volgende maand helemaal uit Thuisbezorgd. Ook op andere plekken in het land proberen horecaondernemers een vuist te maken tegen het machtige Thuisbezorgd. Eerder begonnen restauranthouders in Enschede al het platform Leqqr.nl, ook heeft Hengelo nu zijn platform Klikenbezorg.nl.