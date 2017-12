Toch geen brexitdeal over scheidingsvoorwaarden

We pinnen erop los voor pakjesavond: 421 miljoen euro

16:48 We geven meer uit aan cadeautjes voor pakjesavond dan voorgaande jaren. Afgelopen zaterdag lag het aantal pinbetalingen zelfs 12 procent hoger dan op een normale zaterdag, meldde Betaalvereniging Nederland vandaag. In totaal werd er die dag voor voor 421,1 miljoen euro gepind in ons land.