Toekomst buitenlandse winkels Scotch & Soda ook onzeker, curator heeft hoop op doorstart

De buitenlandse winkels van kledingketen Scotch & Soda kunnen niet zonder de failliete Nederlandse tak. Curator Jasper Berkenbosch zoekt daarom naar een bedrijf dat niet alleen de Nederlandse filialen wil overnemen maar dat ook verder wel met de winkels over de grens, waarover nog geen bankroet is uitgesproken.

Volgens de curator zijn er al meerdere geïnteresseerde partijen, met wie hij gesprekken voert. Hij heeft goede hoop een doorstartmogelijkheid te vinden. ,,Ik verwacht het ook, maar het is nog geen gegeven. Er zal ook geld bij moeten”, zegt hij naar aanleiding van berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Berkenbosch noemt Scotch & Soda een ‘echt Amsterdams merk’, waarvan de kleding volgens hem ook in Amsterdam zelf wordt ontworpen. In Nederland telt de onderneming circa dertig zaken en achthonderd medewerkers, wereldwijd gaat het om ongeveer 260 winkels en zo’n tweeduizend werknemers. ,,En dan zijn er ook nog andere winkels waar Scotch & Soda aan levert. In totaal zijn er wereldwijd ongeveer 7000 winkels, waar de kleding van het merk is te vinden.”

Dat Scotch & Soda in de problemen is gekomen lijkt volgens de curator op het eerste gezicht het gevolg van een een ongelukkig getimede internationale expansie. ,,Scotch & Soda is vooral de laatste jaren hard gegroeid. Net in de tijd dat de coronapandemie begon.”

Energieprijzen

Dat laatste zorgde ervoor dat gloednieuwe winkels door coronarestricties meteen weer dicht moesten of amper klandizie trokken, terwijl er wel flink was geïnvesteerd in de uitbreidingen. Vorig jaar kreeg de keten vervolgens te maken met flink gestegen energieprijzen, die de kosten opdreven. Dat zorgde voor zulke verliezen dat Scotch & Soda niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen en een bankroet onvermijdelijk werd.

,,Fast fashion zegt altijd dat ze geen geld hebben voor normale lonen, maar stampen wel wereldwijd nieuwe winkels uit de grond”, reageert vakbondsbestuurder Linda Vermeulen van FNV. ,,De investeerders gaan voor ‘fastmoney’, hebben geen oog voor werknemers, of klimaat.” Volgens Vermeulen kunnen FNV-leden bij Scotch & Soda bij de vakbond terecht voor individuele hulp.

Biedt jou favoriete kledingmerk al een duurzaam alternatief voor klimaatonvriendelijke productie? (video):