Topman blijkt vaak geen top mens

Nog nooit was het aantal ceo's dat door integriteitskwesties zijn biezen moest pakken zo hoog als in 2018, zo bleek afgelopen week uit onderzoek van accountantsbureau PwC. Bijna veertig procent van de bestuursvoorzitters die werd vervangen, moest weg vanwege twijfels over zijn integriteit. Even ter vergelijking: in 2008 was dat nog tien procent. De vraag rijst al snel: worden ceo's steeds hufteriger of lopen ze sneller tegen de lamp?



Onder integriteitskwesties verstaat PwC fraude, omkoping en handel met voorkennis, maar ook de verantwoordelijkheid voor milieurampen of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vooral dat laatste kostte in 2018 waarschijnlijk veel topmanagers de kop. Hoe vaak seksueel wangedrag vorig jaar reden was om een bestuursvoorzitter weg te sturen, zegt PwC niet. Maar het accountantsbureau stelt wel dat #MeToo van invloed lijkt te zijn op de cijfers.