Topman FrieslandCampina wordt nieuwe baas Unilever

Was- en levensmiddelenconcern Unilever krijgt weer een Nederlander als topman. Hein Schumacher, de huidige baas van zuivelbedrijf FrieslandCampina, neemt in juli het roer over van de Brit Alan Jope.

Jope had vorig jaar al aangegeven in de loop van dit jaar te vertrekken bij Unilever. Schumacher (51) was al sinds afgelopen zomer commissaris bij Unilever, naast zijn rol bij FrieslandCampina.

Met Schumacher kiest Unilever voor een nieuwe topman die zijn sporen in de voedingsindustrie heeft verdiend. Voor hij in 2014 bij het zuivelconcern kwam, was hij actief bij Ahold en later bij Kraft Heinz. Schumacher werd in 2018 bestuursvoorzitter bij FrieslandCampina. Die rol zal hij nog tot met met eind april vervullen. Wie hem gaat opvolgen bij het zuivelbedrijf is nog niet bekend.

Unilever was tot 2020 een Brits-Nederlands concern. In dat jaar koos de directie ervoor om de dubbele structuur met een hoofdkantoor in Londen en een hoofdkantoor in Rotterdam op te heffen. Unilever werd 100 procent Brits. Met nu dus wél een Nederlandse topman.

Dividendbelasting

Het bedrijf, dat onder meer de Magnum-ijsjes, Calvé pindakaas en Cup-a-Soup produceert, denkt dat het met één hoofdkantoor slagvaardiger op kan treden bij het doen van aankopen of de verkoop van onderdelen. Maar ook de Nederlandse belastingregels waren voor Unilever een belangrijke reden om te vertrekken. Er moet hier dividendbelasting betaald worden, een belasting over de winstuitkering die een bedrijf aan aandeelhouders uitbetaalt. Ook bij het vertrek van Shell uit Nederland speelde de belasting een rol.

Kritiek

Het vertrek uit Nederland vond plaats onder leiding van Jope. Hij werkt al sinds 1985 bij Unilever en is sinds begin 2019 de hoogste baas. De aankondiging dat hij in 2023 zou vertrekken kwam vorig jaar na een mislukte poging van Unilever om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil pijnstillers en Sensodyne tandpasta. Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders. Ook was er veel druk vanuit aandeelhouders om de resultaten te verbeteren.

