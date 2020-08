Topman Rabobank: ‘Onzekerheid rond corona voert de boventoon’

In hoeverre heeft corona de Rabobank en zijn klanten geraakt?

We worden midscheeps geraakt als economie, als mens, als samenleving door corona. Maar de bank stond stevig klaar om dat soort klappen op te vangen. Onze buffers zijn zelfs nog een beetje gestegen. Wat je eigenlijk ziet, is dat ons financiële resultaat nu belangrijk beïnvloed wordt door corona. Met name omdat we met de enorme stijging van onze reserveringen een voorbereiding nemen op wat mogelijk nog komen gaat. Als je kijkt wat materieel tot op heden gebeurd is, mede door effectieve overheidsmaatregelen, is de impact nog heel beperkt.