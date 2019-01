Topman van Airbus heeft felle kritiek op no-dealbrexit: ‘Een schande!’

Enders gaf al vaker zijn ongezouten mening over de brexit. Airbus maakt onder meer vleugels voor vliegtuigen in Groot-Brittannië en heeft er 14.000 mensen in directe dienst en zorgt voor veel indirecte werkgelegenheid. Volgens Enders zijn er meer dan genoeg andere landen die graag zaken met en voor Airbus willen doen.



Criticasters trekken, ondanks eerdere waarschuwingen van Enders, in twijfel of Airbus zijn fabrieken in het Verenigd Koninkrijk zal sluiten. Argument voor die twijfel is het feit dat productie erg efficiënt is en dat het zwakke Britse pond een rol speelt. Enders daarentegen is stellig in zijn bewoordingen en zegt dat hij geen loze uitspraken doet.



,,Luister alsjeblieft niet naar de waanzin van de Brexiteers die zeggen dat we altijd zullen blijven, omdat we hier zulke enorme fabrieken hebben. Ze hebben ongelijk’’, reageert Enders. ,,Natuurlijk is het onmogelijk om onze fabrieken op te pakken en onmiddellijk te verplaatsen naar elders in de wereld. Dat kunnen we niet, maar vergis je niet. Er zijn genoeg landen die graag vleugels voor Airbus-vliegtuigen willen bouwen.’’