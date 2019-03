Topman van Nederlandse chipmaker NXP strijkt 77 miljoen dollar op

Na de bekendmaking van de voorgenomen overname door branchegenoot Qualcomm in 2016 kwam Clemmer ook al in opspraak. Zijn toen opgebouwde pakket aan aandelen en opties wist hij te verzilveren voor in totaal 428 miljoen dollar. Normaal gesproken moeten als bonus verkregen aandelen en opties een aantal jaren in bewaring blijven voordat ze kunnen worden verzilverd. Dit om de bestuurder te stimuleren beslissingen te nemen die op de lange termijn goed uitvallen. Vanwege het plan tot overname van NXP door Qualcomm, dat in juli 2018 uiteindelijk werd afgeblazen, kwamen deze stukken in één keer vrij en konden ze tegen de toen hoge koers worden verkocht op de beurs.