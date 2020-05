Topvrouw Bristol: ‘Onze schoenen en kleding zijn misschien wel té goedkoop’

Tot 2016 gaf u onder meer yoga- en pilateslessen. Nu leidt u een bedrijf met ruim 1500 medewerkers en bevindt u zich economisch gezien in het oog van de corona-orkaan.

,,Het contrast met mijn vorige job is groot, ik leidde een leven zonder stress. Daardoor kan ik nu wel beter functioneren. Ik heb geleerd te ontspannen en dat komt goed van pas want de crisis vraagt veel van ons. Bristol telt 250 winkels in de Benelux, waaronder 109 in Nederland. Die zijn inmiddels weer allemaal open, maar in België gebeurt dat pas op 11 mei. In maart hebben we nog huur betaald, maar in april niet meer. De onlineverkoop is ondertussen enorm gestegen tot 15 procent van de totale omzet. Voor de crisis lag dat percentage vooral in België flink lager, maar het compenseert bij lange na niet het verlies van de fysieke winkels. Ik beschouw 2020 als een verloren jaar.’’