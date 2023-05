Transavia blijft vluchten schrappen: kun je geld terugkrijgen en wat moet je regelen?

De reisbranche is ‘uitermate teleurgesteld’ in Transavia. Het lukt de luchtvaartmaatschappij niet om alle reizigers van en naar hun bestemming te vervoeren. Ook in mei en juni vervallen weer vluchten vanwege problemen met sommige toestellen. Om hoeveel vluchten het gaat is nog niet duidelijk. De problemen zorgen voor veel onrust bij mensen die een vakantie geboekt hebben met een vlucht van Transavia. ,,Onze leden worden overstelpt met bezorgde telefoontjes’’, zegt een woordvoerder van de ANVR, de brancheorganisatie van de reissector.

De reisorganisaties zijn al druk met het vinden van alternatieven voor gedupeerde reizigers. ,,Het is ongelooflijk veel werk om een oplossing te vinden’’, zegt de woordvoerder van de ANVR. Er zijn weinig vliegtuigstoelen beschikbaar in de markt. ,,Dat maakt het hartstikke ingewikkeld om andere vluchten te boeken.’’

Duizenden claims

Persbureau ANP meldt dat inmiddels 2000 gedupeerde reizigers een claim hebben ingediend via een claimorganisatie. De verwachting is dat er meer zullen volgen, want nog dagelijks worden mensen ermee geconfronteerd dat hun vlucht niet doorgaat, of dat ze bijvoorbeeld van een andere luchthaven moeten vertrekken. Alleen dit weekend verwacht Transavia al zes vluchten te moeten schrappen.

Bij de Consumentenbond komen veel vragen binnen. Veel mensen willen weten of ze de schade van een gewijzigde of geannuleerde vlucht kunnen verhalen. De belangenbehartiger van consumenten heeft een tool op de site staan waarmee mensen eenvoudig kunnen checken of ze recht op schadevergoeding hebben.

Eerst vakantie

Met een eventuele claim is de familie Van Vught uit Schijndel nog niet bezig. ,,Daar kijk ik wel naar als we weer terug zijn. Eerst maar lekker vakantie vieren’’, zegt Huub van Vught. De familie zou naar het Portugese Faro vliegen vanaf Eindhoven, maar kreeg woensdag een mail dat ze vanaf Rotterdam vliegen. ,,Dus hebben we een taxi moeten nemen naar Rotterdam. Voor de vlucht vanaf Eindhoven had ik specifieke stoelen geboekt, maar die zijn nu ook weg.’’

Wie een pakketreis heeft geboekt, dus een vlucht plus hotel of bijvoorbeeld autohuur, kan rekenen op de hulp van de reisorganisaties waarbij geboekt is. Die helpen vakantiegangers die niet terug kunnen keren bijvoorbeeld met het zoeken naar een hotel of zoeken een vervangende vlucht.

Schadevergoeding

Wie alleen een vlucht heeft geboekt moet zelf met de vliegmaatschappij in gesprek om de schade vergoed te krijgen. Ook krijgen die reizigers geen hulp bij het zoeken naar een vervangende accommodatie of vlucht. De Consumentenbond adviseert daarom mensen een pakketreis te boeken.

Het gaat bij de compensatie niet alleen om de de vergoeding van een hotel of ticket. Ook extra maaltijden kunnen gedeclareerd worden. ,,En bijvoorbeeld extra parkeerkosten omdat je auto langer ergens staat. Ook de extra reiskosten voor als je vlucht van een andere luchthaven vertrekt krijg je vergoed. Iemand die alleen een vlucht heeft geboekt krijgt al die extra kosten niet vergoed’’, aldus de Consumentenbond.

Quote Dat dit tot schade leidt voor Transavia is duidelijk Woordvoerder, Transavia

Intussen groeit de verbazing over de chaos bij Transavia. Het lijkt er op alsof de vakantievlieger meer stoelen heeft verkocht dan ze capaciteit hebben. Maar dat is echt niet zo, zegt het bedrijf. ,,We hadden juist extra reservecapaciteit ingepland. Dat is de les die we vorig jaar geleerd hebben’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar nu staat bijna een zesde van de vloot aan de grond.’’

Transavia heeft nog geen zicht op de schade. Ook kan de maatschappij niets zeggen over eventuele claims. ,,We gaan binnenkort met betrokkenen om de tafel over de schadeafhandeling. Maar dat dit tot schade leidt voor Transavia is duidelijk.’’

