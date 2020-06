Transavia schikt met gedupeerde reizigers om coronavoucher, KLM houdt voet bij stuk

Hoe pizzabezor­ger Domino’s het land veroverde, juist in coronatijd

12 juni Domino's heeft in ons land met 300 vestigingen inmiddels meer vestigingen dan Mc Donald's en de pizzaketen wil binnen vijf jaar doorgroeien naar 600 filialen in de Benelux. Het bedrijf onder leiding van Misja Vroom (51) heeft amper last van de coronacrisis. ,,De omzet is als vanouds.’’