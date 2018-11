Transavia start eigen pilotenopleiding

Heijmans en BAM willen asfaltcen­tra­les in nieuw bedrijf onderbren­gen

28 november ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans en bouwgroep BAM willen hun asfaltcentrales in Nederland onderbrengen in een nieuw, gezamenlijk asfaltbedrijf. Dit is ingegeven door de dalende vraag naar asfalt en de wens om de bezettingsgraad van de asfaltcentrales te verbeteren.