Transporteurs boos over dure Nederlandse tachokaart: ‘In buitenland veel goedkoper’

Transportondernemers zijn boos over de hoge prijzen voor tachograafkaarten in Nederland vergeleken met andere Europese landen. De bedrijven moeten die kaarten daarom kunnen aanschaffen in het buitenland, zo betogen enkele ondernemersverenigingen, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

De kaart, die de rijtijd en snelheid vastlegt van een bus of vrachtwagen, kost vanaf juni 100 euro. ,,Terwijl ondernemers in Zweden voor precies dezelfde kaart 10 euro betalen”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. Ook in andere Europese landen is de kaart veel goedkoper dan hier, vult hij aan. Transportvakblad TTM stelt dat bedrijven nu geen keuze hebben.



Kiwa, de Nederlandse leverancier van de kaarten, rekent volgens TLN woekerprijzen. ,,Ondanks eerdere toezeggingen van de Nederlandse overheid dat ze Kiwa zou dwingen de prijs te verlagen, blijft die elk jaar omhooggaan. Dus zeggen wij: als ze het in het buitenland goedkoper kunnen, laat Nederlandse ondernemers dan gewoon hun tachograafkaarten in het buitenland kopen”, aldus Boeve.

Verplichte kosten

De kaarten, waarop bus- en vrachtwagenchauffeurs hun verplichte rusttijd registreren, zijn in heel Europa hetzelfde, maar bedrijven zijn verplicht ze in Nederland aan te schaffen. ,,Die verplichte kosten zijn voor Nederlandse ondernemers een stuk hoger dan voor buitenlandse bedrijven’’, zegt directeur Machiel van der Kuijl van Evofenedex tegen TTM. Zijn bedrijf is met 150 chauffeurs nu 15.000 euro kwijt. In het buitenland zou dat 1.500 euro zijn.



De Nederlandse overheid werkt al jaren aan een nieuw tarievenstelsel voor de KIWA-producten. Invoering van het systeem zou in januari 2017 plaatsvinden, maar die datum werd niet gehaald. In het nieuwe stelsel zit geen ruimte voor veel winst: de prijs moet kostendekkend zijn. Ook zou KIWA volgens de nieuwe regels de winst op de kaarten niet mogen gebruiken om andere verliezen te compenseren. De zogeheten ‘kruissubsidie’.

KIWA geeft zelf op zijn website aan dat er verschil in prijs zit tussen verschillende Europese landen. De kaart is weliswaar verplicht, maar EU-leden mogen zelf de prijs voor de diverse typen bepalen. ,,Het kan dus zijn dat een bestuurders-, bedrijfs- of werkplaatskaart in het ene land duurder is dan in het andere land’', stelt het certificeringsbedrijf. De prijs van de kaarten in Nederland zou echter niet door KIWA worden bepaald doch worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.