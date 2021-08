Transportsector vreest megafiles Haringvlietbrug: ‘Wij betalen rekening materiaaltekort OM en politie’

Vanaf maandag 9 augustus is op de Haringvlietbrug, een belangrijke verkeersader tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, twee jaar lang in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar en mag niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur. De brug verkeert in een slechte staat. Klemmen dreigen los te trillen en te vallen. Groot onderhoud is pas mogelijk in 2023.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een extra reistijd van een half uur, maar nieuw onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat wees onlangs uit dat de extra reistijd richting het zuiden in de avondspits kan oplopen tot 68 minuten. Met name de transportsector loopt hierdoor veel economische schade op. TLN rekende eerder uit dat de reistijd vanwege verkeershinder bij de brug de sector zeker 53 miljoen euro kost. Nu het verkeer nog veel langer in de file komt te staan, zullen de kosten verder oplopen.

Belachelijk

In gesprek met Rijkswaterstaat riep onder meer TLN op om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door tot de renovatie in 2023 beide rijstroken open te houden. ,,Dit zou lastig zijn vanwege een materiaal- en personeelstekort bij de politie en het OM. Daardoor zouden zij niet kunnen handhaven op de snelheidsbeperking. Volstrekt belachelijk”, reageert TLN-directeur Jan Boeve.

,,Het kan écht niet zo zijn dat vervoerders de komende jaren massaal stilstaan en miljoenen euro’s schade oplopen omdat het niet lukt op tijd een paar flitspalen te plaatsen of een trajectcontrole in te stellen. Vanaf aanstaande maandag gaan de rijstroken dicht, dus haast is geboden. Hoe moeilijk kan het nou zijn om voor die tijd een mobiele controlepost te installeren’’, aldus een verontwaardigde Boeve.

Volgens hem vraagt ‘een uitzonderlijke situatie om een uitzonderlijke oplossing’. ,,Naast het belang voor de transportsector is de brug onmisbaar voor de bereikbaarheid van de regio, van banen en voor hulpdiensten. Daarom moet het OM en de politie alles op alles zetten om de doorstroming te maximaliseren. Anders laten ze niet alleen de transportsector, maar een hele regio deze zomer in de kou staan.”

Versmalde rijstroken

Verschillende politieke partijen hebben Kamervragen gesteld over de impact van de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. Ook zijn er extra maatregelen gevraagd om de reistijd te verkorten. Er wordt onder meer gedacht aan twee versmalde rijstroken per richting.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft aan dat er nog steeds constructief overleg is met politie en justitie over het beperken van de verkeershinder. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat onderzoeken of de voorgenomen verkeersmaatregelen kunnen worden aangepast. Gekeken wordt of de af te sluiten rijstrook in gebruik kan blijven voor hulpdiensten en ov, en mogelijk in de spits ook voor ander verkeer. Ook het instellen van een trajectcontrole wordt nader onderzocht. ,,We kijken wat er nog mogelijk is. Maar vooralsnog is het nog steeds zo dat er vanaf maandag één rijstrook per richting beschikbaar is’’, aldus Rijkswaterstaat.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: